Жителя Прилуцького району засуджено до 10 років ув’язнення за умисне вбивство знайомого

За публічного обвинувачення прокурорів Прилуцької окружної прокуратури визнано винними 34-річного місцевого жителя села Даньківка Прилуцького району у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурор у суді довів, що у лютому 2024 року, під час чергового спільного розпивання алкогольних напоїв, між обвинуваченим та його знайомим виник словесний конфлікт. У ході суперечки чоловік завдав потерпілому декілька ударів кулаком в обличчя, від яких останній упав на підлогу й більше не міг чинити активного опору. Незважаючи на це, зловмисник продовжив наносити численні удари металевим кутником в область голови, грудної клітини та кінцівок. Потерпілий так і залишився лежати на підлозі, а чоловік, випивши горілки, ліг відпочивати.

Прокинувшись ввечері того ж дня, обвинувачений виявив, що від отриманих тілесних ушкоджень знайомий помер. Після цього, з метою приховування слідів вчиненого злочину, витягнув тіло останнього з будинку та скинув до вигрібної ями власного господарства.

За результатами судового розгляду вироком Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області обвинуваченому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури