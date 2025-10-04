Жителя Радомишльської ОТГ затримано за вбивство дружини і доньки та поранення сусідки

4 жовтня 2025 року на території Радомишльської громади трапилося подвійне умисне вбивство: 43-річний житель Радомишльської громади під час сімейного конфлікту завдав ножові поранення дружині та своїй 9-річній доньці. Від отриманих травм вони померли на місці. Також, він поранив сусідку, яка намагалась врегулювати сварку і двох домашніх тварин – кота і собаку.

За даним фактом слідчі ГУНП у Житомирській області зареєстрували кримінальне провадження за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами).

Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі готується клопотання про повідомлення підозри чоловікові та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів обласної прокуратури. Старшим групи прокурорів визначено керівника обласної прокуратури Олександра Білошицького.

Крім того, прокурори встановили, що з 2023 року сім’я перебуває на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. У подружжя було п’ятеро дітей, з них троє – неповнолітні дівчатка, віком 15, 11 та 9 років.

Також відомо, що 15-річна дівчинка проживала окремо від батьків, разом із братом та сестрою в іншому місті. 11-річна дитина у день трагедії була в друзів по сусідству – її передали під опіку рідних.

Наприкінці серпня 2025 року судом ухвалено рішення про позбавлення батьківських прав чоловіка та жінки, проте дітей не вилучено з родини.

Відтак за ініціативою обласної прокуратури слідчими ГУНП розпочато досудове розслідування щодо службових осіб органу опіки та піклування за фактом службової недбалості – ч. 2 ст. 367 КК України.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури