Жителя Рівненщини взяли під варту за ножове поранення зятя

Нагадаємо, подія сталася у селі Дібрівськ колишнього Зарічненського району 19 червня близько 23 години.

Нетверезий 56-річний чоловік почав чіплятися до своєї дружини. В цей час 26-річний зять заступився за тещу, тож конфлікт продовжився вже між чоловіками. Під час сутички тесть завдав удар ножем в спину зятеві.

Слідчі ВП № 2 (смт Зарічне) Вараського РВП затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України та помістили в ІТТ. За фактом нанесення тяжкого умисного тяжкого тілесного ушкодження повідомили 56-річному зловмиснику про підозру за частиною 1 статті 121 КК України.

Учора, 21 червня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області