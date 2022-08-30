Жителя Рівненського району судитимуть за замах на зґвалтування та пограбування 

Слідчі Рівненського РУП закінчили досудове розслідування та за погодження прокуратури скерували на розгляд суду кримінальне провадження із обвинувальним актом відносно 27-річного жителя села Загороща.



Під час слідства поліцейські встановили, що 18 липня цьогоріч в обідню пору на вулиці Чорновола в обласному центрі 27-річний молодик, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, здійснив напад на 19-річну рівнянку.Погрожуючи їй ножем і завдавши ним тілесні ушкодження в області шиї, схопив за руку потягнув до кущів, де заволодів золотими прикрасами. Завдана потерпілій майнова шкода становить понад три тисячі гривень.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що під час нападу зловмисник намагався зґвалтувати дівчину. Без її добровільної згоди, розстебнув її джинси, із застосуванням до неї фізичного та психологічного примусу, повідомив про намір вступити у статеві зносини. На щастя, потерпіла вирвалась із його рук та втекла.

Дівчина кинулася просити про допомогу до перехожого. Патрульний, який перебував поза службою, оперативно розшукав та затримав зловмисника. Слідчі Рівненського РУП помістили його до ізолятора, повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу, а суд задовольнив клопотання — обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Потому, зібравши достатньо доказів — повідомили про підозру за фактом незакінченого замаху на зґвалтування, вчиненого повторно, за частиною 3 статті 15 частини 2 статті 152 КК України.

Відомо, що він уже потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, крадіжку та незаконний оббіг наркотичних речовин і нещодавно звільнився із місць позбавлення волі.

Відтак, раніше судимому 27-річному жителю села Загороща може загрожувати черговий строк — від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області