Жителя Сарненського району судитимуть за скоєну у п’яному стані смертельну ДТП

Обвинувачений вину визнає та шкодує про вчинене. Однак, відповідно до законодавства, йому може загрожувати від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, автопригода сталася 18 березня близько 17:20 між селами Лісове та Золоте колишнього Дубровицького району.

32-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat», житель села Сварицевичі, не врахував дорожню обстановку та на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, де допустив бокове зіткнення із вантажівкою «Mercedes Benz». Під час удару елемент конструкції платформи вантажного авто пошкодив легковик, а потому — спричинив тілесні ушкодження пасажиру, який знаходився на задньому сидінні.

Після ДТП кермувальник «Volkswagen» продовжив рух та зупинився лише за декілька кілометрів — у селі Золоте. Тим часом 27-річний односелець кермувальника від отриманих травм помер у авто.

Троє інших пасажирів, які перебували в салоні, не постраждали.

Водій легковика відповідно до огляду перебував у стані алкогольного сп’яніння — 2,4 проміле. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчий слідчого управління повідомив зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

На 60 діб суд помістив його під варту, втім потім змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із електронним засобом контролю.

Слідчі закінчили досудове розслідування та за процесуального погодження прокуратури скерували матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом до суду.

Відділ комунікації поліції Рівненської області