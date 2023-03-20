Жителя Тернопільщини, який закликав до повалення влади і вбивства чиновників, ув’язнили на 3 роки

Бучацький районний суд Тернопільської визнав чоловіка винним у публічних закликах до насильницької зміни, повалення конституційного ладу і до захоплення державної влади, з використанням ЗМІ.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 10 березня.

Увагу поліції привернула активність громадянина у мережі Facebook. У 2019-2020 роках із використанням образливої і нецензурної лексики він закликав людей виходити на вулиці, йти на Київ, вчинити кровавий переворот в Україні, повалити конституційний лад, вбити Президента України, всю Верховну Раду, всю поліцію, всіх чиновників, суддів та їх сімʼї.

Одного разу він опублікував чорно-білий малюнок із трьома людськими фігурками на шибениці, яких за одягом можна ідентифікувати як чиновника, поліцейського та суддю. Під картинкою був текст: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади з Україні є народ. Ст. 5 Конституція України, час вже настав вішати їх всіх і розстрілювати всіх чиновників України і всю ту Верховну Раду!».

У судовому засіданні чоловік вину заперечував. Розповів, що у у 2017-му в нього вкрали машину і працівники поліції начебто непривльно вказали його місце проживання в документах, щоб затягнути слідство. Для розшуку машини нічого не робили і поліцейський нібито навіть вимагав гроші за повернення авто. Обурившись, почав писати на «Фейсбук» про корупцію і хабарництво. До повалення державного ладу він не закликав, такі дописи не поширював та не писав, сторінку свою в соцмережі не контролював і вважає, що хтось інший публікував на його сторінці дописи, можливо, хакери взламали його сторінку.

Начальник поліції і його підлеглий дали показання суду. Вони розповіли, що чоловік писав їм у Facebook погрози, закликав до фізичної розправи і повалення влади. За фактом погроз розпочали кримінальне провадження.

Адвокат у судових дебатах намагався переконати суд, що мережа Facebook не є засобом масової інформації, але суд поставився до цього критично.

У версію обвинувачаного, що хтось інший міг писати від його імені, суд також не повірив. Раніше на стадії слідства і аж до допиту в суді чоловік про це не заявляв. Крім того, у матеріалах справи є запис телефонної розмови за участі обвинуваченого, в якій той підтвержує, що сам пише на своїй сторінці.

Суд призначив 3 роки позбавлення волі з конфіскацією усього майна, за винятком житла.