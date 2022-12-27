Жителя Тернопільського району судитимуть за розпусні дії щодо 11-літньої дитини
За процесуального керівництва Бережанської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя одного з сіл Тернопільського району, обвинуваченого у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи(ч. 2 ст. 156 КК України).
Встановлений факт протиправних дій 51-річного чоловіка стосовно 11-літньої дівчинки, про які правоохоронців повідомили його односельці.
За клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.
Довідково: Санкція частини 2 статті 156 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратуриTweet