Жителя Вінницького району засудили до семи з половиною років ув’язнення за вбивство сусіда

Злочин стався 10 серпня минулого року в одному із сіл Погребищенської громади. 42-річний обвинувачений під час конфлікту з 37-річним сусідом вистрілив останньому в голову з пістолета. Від отриманого поранення він помер до приїзду лікарів на місці події.

Слідством встановлено, що відразу після злочину, зловмисник заховав зброю. Пістолет, який належав сину затриманого, слідчі виявили у шафі в його будинку.

Також поліцією встановлено, що зловмисник спочатку стріляв у повітря, перевіряючи справність зброї, тож стріляні гільзи поліцейські знайшли й на його подвір’ї.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, суд першої інстанції засудив чоловіка до позбавлення волі терміном 7 років 6 місяців.

Відділ комунікації поліції Вінницької області