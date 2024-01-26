Жителя Вінницького району засудили до семи з половиною років ув’язнення за вбивство сусіда
Злочин стався 10 серпня минулого року в одному із сіл Погребищенської громади. 42-річний обвинувачений під час конфлікту з 37-річним сусідом вистрілив останньому в голову з пістолета. Від отриманого поранення він помер до приїзду лікарів на місці події.
Слідством встановлено, що відразу після злочину, зловмисник заховав зброю. Пістолет, який належав сину затриманого, слідчі виявили у шафі в його будинку.
Також поліцією встановлено, що зловмисник спочатку стріляв у повітря, перевіряючи справність зброї, тож стріляні гільзи поліцейські знайшли й на його подвір’ї.
За вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, суд першої інстанції засудив чоловіка до позбавлення волі терміном 7 років 6 місяців.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet