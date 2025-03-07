Жителя Закарпаття засудили до довічного ув’язнення за вбивство однорічного сина

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Закарпатської обласної прокуратури та Тячівської окружної прокуратури 33-річного чоловіка засуджено до довічного ув’язнення за вбивство свого малолітнього сина (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокуратура в суді довела, що чоловік у стані алкогольного сп‘яніння наніс своєму однорічному сину кілька ударів кухонним ножем. Від тяжких поранень дитина загинула на місці. Подія сталася за місцем проживання родини, в одному з сіл на Тячівщині, 23 липня 2022 року.

Певний час після скоєного чоловік переховувався в лісовому масиві неподалік будинку. Згодом його знайшли та затримали, а за доводами прокурора – взяли під варту. Там він перебував під час розслідування злочину та судового розгляду.

У засіданні обвинувачений вину у скоєному не визнав і розповів, що причиною того, що трапилося, є дії його дружини, з якою вони часто конфліктували протягом останнього часу. Попри це, Тячівський районний суд врахував усі наявні у сторони обвинувачення докази та визнав чоловіка винуватим.

До набрання вироком законної сили він і надалі перебуватиме під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури