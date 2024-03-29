Жителя Запорізької області викрито на зберіганні з метою збуту 45 кг канабісу

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, мешканець села Ульянівка Запорізького району за місцем проживання вирощував наркорослини та зберігав їх у висушеному виді для подальшої реалізації.

Під час обшуку території його домоволодіння правоохоронці вилучили 45 кг нарковмісної рослинної сировини – «шишок» коноплі, вартість якої на «чорному ринку» складає понад 13,5 млн грн.

Також у підозрюваного виявлено 2 бойові гранати та 90 набоїв, які він зберігав незаконно.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу УБН ГУНП в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс генпрокурора