Жителя Жовтих Вод затримали за нанесення ножових поранень двом жінкам

Чоловік накинувся з ножем на свою сусідку та її родичку.

Інцидент трапився 9 серпня о 15:40 в м. Жовті Води. Поліцейські з’ясували, що 38-річна жінка знаходились за місцем свого мешкання разом зі своєю 36-річною родичкою. До них у двері постукав сусід. Коли господарка відчинила, чоловік увірвався до квартири та накинувся на жінок с ножем. В результаті чого потерпілі отримали ножові поранення, їх було госпіталізовано до лікарняного закладу. Нападник після скоєного злочину втік.

Протягом години оперативники відділення поліції № 5 Кам’янського РУП затримали 53-річного підозрюваного.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП