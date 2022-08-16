Жителя Житомира засуджено до 11 років позбавлення волі за розбій та вбивство

Прокурори Житомирської обласної прокуратури підтримали обвинувачення стосовно жителя Житомира за фактом скоєння розбою, поєднаного із насильством, спрямованого на заволодіння чужим майном та умисного вбивства (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України). Його визнано винним і засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Однак прокурори, з огляду на тяжкість скоєного злочину, а також те, що злочини такої категорії обвинувачений скоював і раніше, наполягатимуть на призначенні максимального покарання – 15 років позбавлення волі. Наразі готується апеляційна скарга на вирок суду першої інстанції.

За результатом судового розгляду встановлено і доведено, що 66-річний чоловік у листопаді 2021 року задушив літню господарку будинку та пограбував її.

Напередодні скоєння особливо тяжких злочинів обвинувачений стежив за помешканням, аби переконатися, що потерпіла проживає одна.

Так, приїхавши до місця злочину близько першої години ночі на велосипеді (на ньому перевозив і викрадене майно), перебрався через високий паркан, відчинив вікно та проникнув у будинок за телевізором, якого запримітив ще раніше. Коли ж господарка прокинулася і заговорила до нього, зловмисник жорстоко розправився із 71-річною жінкою та холоднокровно обчистив оселю.

Аби приховати скоєне, виїхав до іншої області, де й був затриманий правоохоронцями.

Під час обшуку у дачному будинку фігуранта справи вилучили викрадений телевізор.

Обвинувачений вже й раніше скоював аналогічні злочини, за які неодноразово відбував покарання.

З часу затримання – і дотепер обвинувачений перебуває під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури