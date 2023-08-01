Жителя Житомирщини підозрюють у скоєнні сексуального насильства стосовно малолітньої сусідки

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Коростишівської окружної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у скоєнні сексуального насильства стосовно малолітньої (ч. 4 ст. 153 КК України).

За даними слідства, вчинення злочину проти статевої свободи та недоторканості малолітньої інкримінують місцевому жителю літнього віку.

На початку липня цього року матір потерпілої прийшла допомагати сусідам впорядковувати грядки, а двоє дітей – 6-річну доньку та немовля – залишила під наглядом господаря. Залишившись наодинці з малолітньою та скориставшись тим, що у силу свого віку дитина не мала змоги чинити опір, горе-господар скоїв сексуальне насильство.

Викрила насильницькі дії стосовно дівчинки сусідка, яка випадково зайшла до хати. Про злочин повідомили старосту села та правоохоронні органи.

Наразі потерпіла та її сестричка перебуває у родичів. Відповідні служби вирішують питання щодо позбавлення матері батьківських прав стосовно обох дітей, яке було розпочато ще раніше, у зв’язку з неналежним вихованням малолітніх.

Також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Додатково. Усі слідчі та процесуальні дії, пов’язані з малолітньою потерпілою, з метою убезпечення від подальшої травматизації дитини, проводяться на базі регіонального центру Барнахус, який два місяці тому розпочав своє функціонування у Житомирі.

Досудове розслідування проводить Житомирське райуправління поліції.

Санкцією зазначеної статті передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури