Жителя Житомирщини судитимуть за продаж неякісного благодійного військового спорядження
Прокурори Житомирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство), а також продажу товарів безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Слідством установлено, що 25-річний житель Житомирської області, отримуючи безкоштовно, як благодійну допомогу, елементи для військового спорядження, виготовляв бронежилети, призначені для ЗСУ та тероборони. Однак у подальшому військове спорядження не поставляв бійцям, а продавав через мережу інтернет, з метою отримання власного прибутку. До того ж, виготовлені бронежилети не відповідали заявленому ним високому ступеню захисту, що становило загрозу здоров’ю і життю бійцям.
Протягом березня-квітня цього року фігурантом провадження продано бракованого товару на майже пів мільйона гривень.
Під час обшуку виявлено та вилучено значну кількість елементів спорядження, серед яких бронеплити і плитоноски, а також мобільні телефони, прилади нічного бачення тощо.
На майно обвинуваченого – два автомобілі та нежитлове приміщення площею 500 м2 накладено арешт.
Також заявлено цивільні позови про стягнення з обвинуваченого шкоди, заподіяної потерпілим.
Злочин викрито за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури, співробітниками Управління СБУ в області та слідчими Житомирського райуправління поліції, які проводили досудове розслідування.
Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратуриTweet