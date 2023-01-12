Жителя Житомирщини, який втопив 80-річну матір у річці, засудили до 10 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури постановлено вирок місцевому мешканцю, який скоїв умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Злочин проти життя та здоров’я людини у квітні 2020 року скоїв 47-річний житель Брусилова. Чоловік проживав у будинку матері та доглядав її у зв’язку з хворобою. 80-річна жінка, відчувала себе безпорадною (самостійно не ходила), та, не маючи сил терпіти біль, висловлювала прохання позбавити її життя.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, засуджений відніс потерпілу до річки, що протікала неподалік будинку, і кинув її у воду.

За висновками експертизи, смерть літньої жінки настала від утоплення.

У суді чоловік не визнавав своєї вини, розповідаючи свою версію подій.

Однак така поведінка була розцінена як спосіб захисту та бажання уникнути відповідальності за скоєння особливо тяжкого злочину. Натомість колегія суддів, дослідивши надані прокурором докази, дійшла висновку про доведеність винуватості фігуранта провадження в умисному вбивстві.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури