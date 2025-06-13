Жителя Житомирщини засудили до 11 років ув’язнення із конфіскацією майна за серію крадіжок

Прокурор Коростенської окружної прокуратури підтримав публічне обвинувачення у справі проти чоловіка, який здійснив серію крадіжок з проникненням у житло, завдавши потерпілим майнових збитків на загальну суму понад 2,5 млн грн (ч. 5 ст. 185 КК України).

У 44-річного чоловіка виник злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна. Реалізовуючи свій план, у змові з іншим співучасником, вони прибули до одного з населених пунктів Коростенського району, де, упродовж тривалого часу, вони вели візуальне спостереження за приватним домоволодінням.

Згодом чоловіки потрапили до будинку та викрали грошові кошти у сумі 48 тис. 700 доларів США (еквівалент понад 1,37 млн грн за курсом НБУ станом на 2021 рік) та ювелірні вироби із золота загальною вартістю понад 207 тис. грн.

Надалі, засуджений, вже діючи самостійно, знову прибув до іншого приватного будинку та через вікно проник до житла, звідки повторно викрав грошові кошти у розмірі 287 тис. грн та 20 тис. доларів США (550 тис. грн за курсом НБУ станом на 2021 рік), а також золоті вироби загальною вартістю понад 41 тис. грн. Крім того, зловмисник викрав ще понад 63 тис. грн з інших приміщень будинку. Загальна сума завданої шкоди внаслідок цього злочину склала понад 941 тис. грн.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді 11 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури