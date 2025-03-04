Жителя Житомирщини засуджено до 15 років ув’язнення за зґвалтування малолітньої пасербиці

За публічного обвинувачення ювенального прокурора Бердичівської окружної прокуратури 41-річного жителя Гришковецької територіальної громади визнано винним у вчиненні особливо тяжких злочинів проти статевої недоторканості та статевої недоторканності відносно своєї малолітньої пасербиці (ч. 2 ст. 152, ч. 6 ст. 152 КК України).

Про злочин стало відомо від педагога навчального закладу, якому дитина наважилась розповісти про пережиті події.

Прокурором доведено, що упродовж декількох років, під час спільного проживання із матір’ю потерпілої, чоловік неодноразово вчиняв дії сексуального характеру щодо малолітньої пасербиці.

Вітчима засуджено до 15 років позбавлення волі.

Також відомості стосовно засудженого будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Матір дівчинки позбавлена батьківських прав. Наразі дитина перебуває у прийомній сім’ї.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури