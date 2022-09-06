Жителю Чигиринщини, який намагався вбити свого товариша, загрожує до 15 років тюрми

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка, який через помсту вчинив замах на вбивство свого товариша (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

За даними слідства місцевий житель одного з сіл Черкаського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння в домоволодінні потерпілого, під час конфлікту з мотивів помсти наніс товаришу множинні удари ножем в життєво-важливі органи, але свій умисел не довів до кінця, оскільки смерть потерпілого не настала. Тяжко травмованого чоловіка було доставлено до лікарні, надано невідкладну медичну допомогу та госпіталізовано.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою. За вчинене кримінальне правопорушення йому загрожує покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури