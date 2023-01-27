Жителю Сумщини повідомили про підозру в розповсюдженні порнографії

Співробітники відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції викрили 30-річного чоловіка, який розповсюджував порнографічні предмети.

У ході слідства встановлено, що житель Шосткинського району розміщував у мережі Інтернет свої фотозображення та відеоматеріали, які мають ознаки порнографії.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів». Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області