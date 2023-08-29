Жителю Тернопільщини відповідатиме за нанесення тілесних ушкоджень дружині та порушення обмежувальних заходів

До співробітників відділення поліції №2 у місті Ланівці надійшло звернення від жительки села Малий Кунинець про те, що її чоловік під час сварки заподіяв їй тілесні ушкодження у вигляді колотої рани тулуба.

Як з’ясувалося, зловмисник уже не вперше потрапляє у поле зору поліцейських за насильницькі дії щодо дружини та малолітньої доньки.

За матеріалами кримінального провадження, розпочатого за фактом спричинення тілесних ушкоджень жінці та 2-річній доньці суд виніс зловмисникові покарання у вигляді громадських робіт та обмежувальний захід у виді заборони перебувати в місцях спільного проживання з особою яка постраждала від домашнього насильства. Але на шлях виправлення зловмисник не став.

В ніч з 26 на 27 серпня 44-річний зловмисник знову прийшов до будинку дружини і вчинив скандал внаслідок якого потерпілій наніс ножове поранення.

Поліцейські внесли відомості за даним фактом до ЄРДР за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу – умисне легке тілесне ушкодження, а також розпочали кримінальне провадження за порушення ст. 390-1 ККУ – невиконання обмежувальних заходів.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області