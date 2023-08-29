Жителю Тернопільщини відповідатиме за нанесення тілесних ушкоджень дружині та порушення обмежувальних заходів

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До співробітників відділення поліції №2 у місті Ланівці надійшло звернення від жительки села Малий Кунинець про те, що її чоловік під час сварки заподіяв їй тілесні ушкодження у вигляді колотої рани тулуба.

Як з’ясувалося, зловмисник уже не вперше потрапляє у поле зору поліцейських за насильницькі дії щодо дружини та малолітньої доньки.

жителю вишнівецької громади загрожує кримінальна відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень дружині та порушення обмежувальних заходів

За матеріалами кримінального провадження, розпочатого за фактом спричинення тілесних ушкоджень жінці та 2-річній доньці суд виніс зловмисникові покарання у вигляді громадських робіт та обмежувальний захід у виді заборони перебувати в місцях спільного проживання з особою яка постраждала від домашнього насильства. Але на шлях виправлення зловмисник не став.

В ніч з 26 на 27 серпня 44-річний зловмисник знову прийшов до будинку дружини і вчинив скандал внаслідок якого потерпілій наніс ножове поранення.

Поліцейські внесли відомості за даним фактом до ЄРДР за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу – умисне легке тілесне ушкодження, а також розпочали кримінальне провадження за порушення ст. 390-1 ККУ – невиконання обмежувальних заходів.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

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