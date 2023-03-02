Жителю Житомирщини, який тиранив дружину, загрожує позбавлення волі

Слідчі Бердичівського райвідділу поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури закінчили досудове розслідування вчинення 35-річним чоловіком домашнього насильства.

Житель с. Карабчиєва неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, однак продовжував систематично знущатися з дружини. Жінка скаржилася, що чоловік постійно вживає спиртне та провокує конфлікти, у результаті чого вона опинилась на межі нервового розладу.

Дільничні реагували на кожне таке повідомлення від жінки, складали адміністративні матеріали, а також постійно проводили з ним профілактичні бесіди. Суд карав порушника штрафами, проте ситуація в родині не налагодилась і він продовжував вчиняти протиправні дії, що призвело до депресивного стану заявниці.

У результаті перевірок та зібраних матеріалів поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 126-1 (Домашнє насильство) КК України. Днями слідчі Бердичівського районного відділу поліції оголосили чоловікові про підозру та ознайомили з обвинувальним актом.

Нині матеріали скеровано до суду.

Законодавством умисне систематичне вчинення насильства щодо подружжя

карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 2 років.

Бердичівський районний відділ поліції