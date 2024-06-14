Житомирська поліція перекрила міжобласний канал поширення метадону

Отримавши інформацію про розповсюдження наркотичних засобів на території міста Коростеня, поліцейські розгорнули комплекс слідчо-оперативних заходів. У результаті викрили 61-річну містянку після отримання партії опіоїдів, а також «постачальницю» такого товару.

Відомо, що жительку Коростеня раніше вже викривали у незаконних оборудках з наркотичними засобами. Матеріали за її обвинуваченням нині розглядаються у суді. Поліцейські з’ясували, що попри це жінка продовжила незаконний бізнес з розповсюдження метадону наркозалежним містянам.

Протиправну діяльність жінки викрили оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Житомирській області.

Встановлено, що закупи наркотичного товару жінка здійснювала під час особистих зустрічей у столиці. 11 червня, за силової підтримки спецпризначенців РПОП, фігурантку було затримано у процесуальному порядку.

Цього ж дня поліцейські затримали її компаньйонку по «бізнесу», 39-річну жительку Київщини.

Слідчі слідчого управління поліції області провели шість обшуків на Житомирщині та Київщині у житлі та транспортних засобах причетних. Під час процесуальних дій правоохоронці вилучили близько 300 г метадону, психотропи «альфа PVP» у великих розмірах, пакувальний матеріал, пристрій для куріння, готівку, чорнові записи, банківські картки, транспорт, електронні ваги, мобільні телефони. У межах кримінального провадження слідчі призначили низку судових експертиз.

За цінами «чорного ринку» орієнтовна вартість вилучених наркотичних речовин становить понад 400 тисяч гривень

Слідчі поліції Житомирщини, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, повідомили фігуранткам про підозри за ч. 2 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Досудове розслідування триває.

Нині вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Законодавством за такі дії передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області