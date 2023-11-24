Житомирські поліцейські попереджають про схему шахрайства, пов’язану з доставкою товарів

Днями через таке ошуканство водійка таксі втратила понад 5 тисяч гривень. З’ясувалося, що шахраї переконали жінку сплатити за нібито замовлені у крамниці товари, призначені для доставки.

Обставини події встановлювали працівники Житомирського районного управління поліції, куди звернулася заявниця. Жінка розповіла, що спочатку все виглядало цілком звичайно: через корпоративний додаток їй надійшов виклик від пасажира поблизу одного з супермаркетів.

Коли водійка прибула на місце, їй зателефонували з незнайомого номера та назвалися оператором служби таксі, у якій вона працює. Нині відомо, що саме з цього моменту була задіяна шахрайська схема: жінці повідомили про замовлення щодо доставки товарів. Детально про все їй мала розповісти «замовниця» вже з іншого номера телефону.

Вона переконала водійку таксі сплатити через банківський термінал власні кошти за вже нібито зроблене замовлення, пообіцявши відшкодувати їй всі витрати. Розрахунок мав відбутися після прибуття за кінцевою адресою. Однак одразу ж після проведення переказу зв’язок із «замовницею» перервався. З’ясувалося, що й у супермаркеті нічого не відомо про дану доставку.

Нині правоохоронці встановлюють причетних у межах досудового розслідування, розпочатого за ч.1 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Водночас поліцейські нагадують:

– не сплачуйте кошти наперед, користуйтеся послугою післяплати;

– замовлення із доставки варто робити та виконувати через офіційні сервіси: звертайте увагу, чи все правильно оформлено та підтверджено як зі сторони замовника, так і виконавця.

Будьте розсудливі та обережні!

Житомирське районне управління поліції