Житомирські поліцейські повідомили про підозри учасникам шахрайської схеми, організованої з колонії

У ході розслідування правоохоронці встановили, що такий заробіток вигадав 43-річний ув’язнений, який вже відбуває покарання за шахрайство. З виправної установи він телефонував людям з неправдивими повідомленнями про нібито термінові проблеми їх родичів та під приводом «вирішення питання» виманював гроші.

Поліцейські з’ясували, що до реалізації афери чоловік залучив 42-річну жительку Рівненщини. Вона надала спільнику номери своїх банківських карток, куди потерпілі згодом переказували кошти. Жінка отримувала готівку, частину залишала собі, за оренду карток, а на решту купувала продукти та відправляла у колонію.

Оперативники кіберполіції задокументували п’ять випадків шахрайства. Суми переказів, здійснених потерпілими, сягали кількох тисяч, а загальний розмір завданих збитків перевищив 90 000 гривень. У ході обшуків у виправній установі та за місцем проживання спільниці вилучено телефони, банківські картки, сім-карки та чорнові записи.

Днями слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області повідомили спільникам про підозри за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб). Також чоловіка підозрюють у вчиненні шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).

Крім цього, поліцейські проводять подальшу перевірку причетності фігурантів до вчинення аналогічних злочинів у різних регіонах України та встановлюють інших можливих потерпілих. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області