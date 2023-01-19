Житомирські поліцейські викрили організовану групу з виготовлення та поширення порнографії

Слідством встановлено, що у середині 2021 року житель м. Кривого Рогу та його співмешканка спланували схему отримання прибутку шляхом виготовлення та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру через мережу Інтернет. Свою протиправну діяльність вони розгорнули у м. Житомирі.

29-річний чоловік орендував квартири в обласному центрі та забезпечував їх обладнання відповідною комп’ютерною та відеотехнікою, розміщував оголошення та підшукував жінок для «роботи», займався отриманням та розподіленням між учасниками групи готівки.

Його 28-річна співмешканка займалася навчанням жінок специфіки їх діяльності, розробляла графіки їх «роботи», контролювала «працівниць» та вела відповідні обліки.

До своєї діяльності вони залучили чотирьох житомирянок, віком від 18 до 22 років. Усі жінки створювали відеотрансляції порнографічного характеру у загальному доступі та в режимі реального часу в мережі Інтернет. Організатори отримували грошову нагороду від користувачів сайту та розподіляли між собою та іншими учасницями.

17 січня слідчі ГУНП в Житомирській області та оперативники Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ провели санкціоновані обшуки за місцем проживання організаторів у м. Кривому Розі та на орендованій квартирі у м. Житомирі. У результаті вилучили комп’ютерну техніку, вебкамери, мобільні телефони, банківські картки, близько 110 тисяч гривень готівкою, інтимні іграшки та інші докази протиправної діяльності.

Цього ж дня слідчі оголосили двом організаторам та трьом виконавицям про підозри у виготовленні та розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301 КК України). Триває подальше досудове розслідування під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

Вирішується питання про обрання фігурантам провадження запобіжних заходів. Відповідно до чинного законодавства їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області