Житомирські поліцейські завершили розслідування умисного вбивства 27-річного містянина

Днями слідчі Житомирського РУП за процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно 54-річного житомирянина. Чоловік у вересні смертельно травмував свого 27-річного знайомого. За учинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Увечері 23 вересня до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 27-річного містянина в одній з квартир у середмісті. Усі обставини події вказували на насильницьку причину смерті.

За адресою, вказаною лікарями, терміново було скеровано слідчо-оперативну групу Житомирського райуправління. Правоохоронці на місці події з’ясували, що того вечора чоловік гостював у квартирі знайомого. В якийсь момент між ними виник конфлікт, під час якого він і отримав смертельне поранення.

Причетного до нанесення тілесних ушкоджень поліцейські затримали одразу ж. Правоохоронці з’ясували, що він вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових правопорушень.

Під час розслідування експерти визначили, що причиною смерті потерпілого стало проникаюче колото-різане поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів та аорти.

Тож слідчі повідомили чоловікові про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після проведення усіх необхідних процесуальних дій обвинувальний акт у провадженні було скеровано до суду.

За чинним законодавством за вчинене діяння обвинуваченому загрожує покарання від 7 до 15 років.

Житомирське районне управління поліції