Житомирський шахрай організував «бізнес» на неіснуючих вишиванках

Правоохоронці встановили, що нечесним віртуальним продавцем був 22-річний житель обласного центру. Принаймні у двох випадках він ошукав покупців під час продажу товарів у мережі Інтернет.

У лютому жителька м. Києва вирішила придбати вишиту сукню за оголошенням, знайденим у соціальній мережі. Однією з умов продавця була повна передоплата за товар. Погодившись, жінка переказала понад 3 тисячі гривень на вказаний ним картковий рахунок. Потому той перестав виходити на зв’язок.

Також цей же «бізнесмен» за аналогічним сценарієм ошукав волинянку, яка бажала придбати гарну вишиту спідницю.

Правоохоронці зібрали свідчення причетності до зазначених випадків жителя м. Житомира. Відомо, що він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні діяння.

З оселі молодика поліцейські вилучили банківську картку, яку він використовував для отримання переказаних покупцями коштів. З’ясувалося, що для своїх махінацій він користувався платіжним засобом цивільної дружини.

Тож слідчі Житомирського РУП повідомили чоловікові про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Також правоохоронці перевіряють інформацію про його причетність до інших подібних протиправних дій.

Відповідно до чинного законодавства чоловікові загрожує покарання від значного штрафу (21 000 гривень) до 3 років позбавлення волі.

Водночас поліцейські нагадують громадянам про необхідність бути вкрай уважними під час інтернет-купівель. У жодному разі не робіть повної оплати вартості товару. Користуйтеся послугою післяплати, що пропонується поштовими компаніями та віртуальними торгівельними майданчиками.

Пропонуємо вашій увазі відеоролик про такий вид ошуканства, створений студентками Житомирського державного університету Сейко Лілією, Мартинюк Інною та Луценко Діаною (3 місце у конкурсі #Stopшахрайство):

Відділ комунікації поліції Житомирської області

Житомирське районне управління поліції