Житомирянин отримав довічне ув’язнення за жорстоке вбивство жінки та її дитини

За принципової позиції ювенального прокурора Житомирської обласної прокуратури Житомирський апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким місцевому жителю призначено довічне позбавлення волі та відшкодування рідним загиблих понад 5,5 млн грн моральної і матеріальної шкоди.

Суд підтвердив його винуватість в умисному вбивстві двох людей, зґвалтуванні, розбійному нападі, знищенні майна шляхом підпалу, незаконному заволодінні транспортним засобом (п. п. 1, 2, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 289 КК України).

Відтак, апеляційні скарги обвинуваченого та його захисника залишені без задоволення.

Низку особливо тяжких злочинів засуджений скоїв у Житомирі, у вересні 2021 року. Він з пізнього вечора вистежив жінку, а вранці проник до квартири та зґвалтував її.

Після цього розбудив малолітню доньку потерпілої, та, погрожуючи ножем, змусив показати, де лежать ювелірні прикраси. А коли дитина спробувала чинити опір, зловмисник спершу завдав їй смертельних ножових поранень, а потім накинувся з ножем і на матір.

Намагаючись приховати сліди злочину, вчинив у помешканні пожежу, а сам втік на викраденому у потерпілої авто, яке також спалив у полі.

На момент вчинення злочину парубок перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Дотепер засуджений перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводило ГУНП в Житомирській області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури