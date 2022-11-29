Житомирянин сяде на 14 років за вбивство та незаконне заволодіння автомобілем

За публічного обвинувачення прокурорами Житомирської обласної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві з корисливих мотивів, скоєнні розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих розмірах, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, незаконному заволодінні транспортним засобом, поєднаному з насильством та незаконному заволодінні свідоцтвом про реєстрацію авто і посвідченням водія (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 та ч. 3 ст. 357 КК України). Йому призначене покарання – 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна та сплату 400 тис. грн заподіяної маральної шкоди.

Прокурори у суді довели, що особливо тяжкі злочини скоїв 34-річний житель Житомира декілька років тому.

Так, зустрівшись з потерпілим у вечірній час поблизу торговельного центру ніби для обговорення деталей щодо купівлі у нього автомобіля марки «BMW», обвинувачений під надуманим приводом запропонував поїхати на околицю Житомира. Виїхавши за місто, зупинився, дістав з автомобіля дерев’яну биту та заподіяв потерпілому смертельних побоїв. Після цього забрав документи на автомобіль, тіло перевіз до лісосмуги поблизу автодороги «Станишівка-Глибочиця» та незаконно заволодів призначеним для продажу автомобілем марки «BMW» загальною вартістю понад 518 тис. грн.

На суді фігурант провадження вину не визнав та виклав свою версію подій. Однак такі спроби суд розцінив як намагання уникнути кримінальної відповідальності та завести судове слідство в оману. Дослідивши всі покази та проаналізувавши результати експертиз, суд призначив реальне покарання.

На даний час вирок не набув чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури