Житомирянина, підозрюваного у замаху на вбивство свого знайомого, взяли під варту без права внесення застави

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської окружної прокуратури обрано запобіжний захід підозрюваному у скоєнні замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Ухвалою суду йому застосовано тримання під вартою без права внесення грошової застави.

За даними слідства, 33-річний мешканець Житомира декілька днів тому скоїв замах на умисне вбивство свого знайомого, жителя приміського села.

Підозрюваний мав тривалу неприязнь до потерпілого, звинувачуючи його у причетності до певних трагічних подій (наразі остаточні мотиви встановлює слідство). Того дня приїхав у село, де проживав чоловік, завчасно підготувавшись: із собою мав два предмети, схожі на сокири та ніж.

Свою жертву фігурант зустрів надвечір на вулиці та відразу накинувся, тяжко травмувавши сокирою. Потерпілий чинив опір, намагався захиститися та уникнути розправи. Проте навіть і тоді нападник вихопив приготовлений ніж та заподіяв чоловіку ще й ножових поранень.

Справитися з нападником допомогли потерпілому інспектори патрульної поліції та односельчани, які були неподалік від кривавого інциденту. Зловмисника затримали, на місце події викликали поліцію і невідкладну медичну допомогу.

Досудове розслідування проводить Житомирське райуправління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури