Житомирянина затримали за підозрою у вбивстві містянки та замаху на вбивство її подруги

12 листопада поліцейські Житомирського районного управління затримали 67-річного житомирянина за підозрою в учиненні низки тяжких діянь. Чоловік під час святкового застілля смертельно травмував свою знайому, а її подрузі наніс тяжкі тілесні ушкодження. Нині чоловікові слідчі повідомили про підозри у вбивстві та замаху на вбивство. Йому загрожує тривалий термін позбавлення волі.

12 листопада близько 22:15 до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 66-річної житомирянки. У квартирі фельдшер «швидкої» виявив ще одну жінку – також травмовану. Її доставили до лікарні, де надали необхідну допомогу.

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи Житомирського райуправління. Правоохоронці зафіксували усі обставини, зібрали наявну слідову інформацію та встановили свідків правопорушення.

Так, у ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що загибла – 66-річна власниця помешкання. Інша потерпіла розповіла, що того вечора у квартирі невелика компанія (з трьох людей) святкувала день народження господині, який був кілька днів тому. В якийсь момент між жінками та присутнім знайомим іменинниці виник раптовий конфлікт, під час якого той спричинив обом подругам численні колото-різані поранення. Потому гість утік.

Оперативники кримінальної поліції встановили особу підозрюваного, 67-річного житомирянина, та за участі патрульних затримали чоловіка на одній з вулиць міста. Правоохоронцям чоловік не зміг пояснити мотиви своїх дій.

Експерти встановили, що причиною смерті потерпілої є масивна крововтрата та множинні колото-різані поранення грудної клітини з пошкодженням внутрішніх органів. В іншої потерпілої – непроникаючі колото-різані поранення, після надання медичної допомоги вона лікуватиметься амбулаторно.

Відтак на підставі зібраних речових доказів та показів свідків, слідчі Житомирського районного управління поліції затримали 67-річного житомирянина у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України та повідомили йому про підозру в учиненні кримінальних діянь, передбачених ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч.2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) та п.1 ч.2 ст. 115 КК України. Нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За учинені діяння чоловікові загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.

Житомирське районне управління поліції