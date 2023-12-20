Зі складу Антикорупційної ради АРМА вийшов фігурант Вадим Грона, якого називають тіньовим «куратором» агентства
Голова АРМА Олена Дума зазначила, що вітає це рішення Грони.
Заступник голови Антикорупційної ради АРМА Вадим Грона за власним бажанням залишив свою посаду, та вийшов зі складу Ради.
Про це повідомила пресслужба АРМА.
Заява Грони була оприлюднена під час позачергового засідання Антикорупційної ради АРМА 20 грудня 2023 року.
- Раніше журналісти Bihus.Info з’ясували, що колишній радник очільниці АРМА Олени Думи, Вадим Грона, є тіньовим “куратором” агентства. Він постійно відвідує АРМА та дає вказівки службовцям, але не є його співробітником.
- Кабмін призначив головою АРМА Олену Думу, повʼязану з підозрюваним у держзраді нардепом Деркачем. Дума працювала на різних керівних посадах в органах державної влади, починаючи з 2006 року (КМУ, Мінекології, Мінагрополітики, Мін’юст, Фонд соціального страхування та заступник ОДА). Також очолювала профспілкові організації різного рівня.