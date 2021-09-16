Зламали ніс, побили битою: поліція Київщини затримала групу розбійників

Днями до поліції в нічний час надійшло повідомлення про розбійний напад в місті Узин. До Білоцерківського районного управління поліції про це повідомив сам потерпілий.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Білоцерківського районного управління поліції.

Поліцейські встановили, що троє осіб в нічний час увійшли до квартири 30-річного чоловіка та почали вимагати у нього гроші. В подальшому зловмисники по черзі наносили чоловікові удари дерев’яною битою по голові, а згодом руками та ногами в різні частини тіла.

Після того, як лиходії зрозуміли, що крім 1200 грн, які вони отримали, грошей у хлопця більше немає, забрали у нього мобільний телефон, ключі від автомобіля і квартири та зникли з місця злочину.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів і за «гарячим слідом» розшукали розбійників. Двоє з них – 19-ти та 23-річний молодики — виявились жителями села Острійки, а третій, також 23-річний хлопець, проживає в Білій Церкві.

Згодом поліцейські виявили та вилучили всі викрадені речі, дерев’яну биту та пістолет «Stalker». На місці працювали криміналісти. Автомобіль «Skoda», на якому пересувались зловмисники, поміщений на майданчик тимчасового тримання.

Потерпілого прооперували і на даний час він перебуває в лікарні з численними травмами голови, переломом носа та забоями тіла. Його стан стабільний.

Трьох зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Згодом за погодженням з Білоцерківською окружною прокуратурою фігурантам повідомили про підозру у скоєному. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Трьом розбійникам у суді обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Київської області