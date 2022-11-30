Зламував поштові скриньки і продавав їхні облікові дані: у Львові оголосили вирок хакеру

За публічного обвинувачення Галицької окружної прокуратури суд визнав винним 31-річного мешканця Львова у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних електронних мереж, збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, та у створенні і використанні шкідливих програмних засобів (ч.1 ст. 361, ч. 1 ст.361-2., ч. 1 ст.361-1 КК України).

Прокурори у суді довели, що винуватець, маючи навички з використання програмного забезпечення, за допомогою власного комп’ютера поширив через інтернет серед необмеженого кола осіб шкідливе програмне забезпечення, призначене для несанкціонованого втручання в роботу електронних інформаційно-комунікаційних систем.

Відповідно до висновку комп’ютерно-технічної експертизи та бази даних «VIRUSTOTAL» зазначена програма є шкідливою.

Відтак, цього ж року фігурант, використовуючи вказану програму, шляхом підбору авторизаційних даних, а саме, логіна і пароля, отримав доступ до 53 облікових записів поштових скриньок, шо є інформацією з обмеженим доступом, яка створена та захищена відповідно до вимог чинного законодавства.

Зокрема, засуджений здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікових записів 12 відомих мережевих поштових сервісів, що призвело до порушення порядку маршрутизації інформації, її блокування та витоку.

Вироком суду йому призначено покарання у виді 1 року і 6 місяців позбавлення волі зі встановленням іспитового строку.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури