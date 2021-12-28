Зливали і продавали паливо з тепловозів – на Волині підозрюють працівників залізниці

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури організатору та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру у привласненні чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб ( ч. 5 ст. 191 КК України).

У ході слідства встановлено, що 46-річний рівнянин, працюючи машиністом локомотива Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», будучи матеріально відповідальною особою, організував та очолив групу, до складу якої залучив як виконавців чотирьох своїх колег, працівників цієї ж філії. Так, у червні-липні цього року учасники угруповання, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану зупиняли тепловоз на запасних залізничних коліях біля однієї зі станцій та використовуючи гумовий шланг, перекачували дизпаливо з тепловоза у заздалегідь підготовлені ємності. Пізніше це пальне транспортували до місця проживання організатора, де і збували за цінами нижче ринкових.

Досудовим розслідуванням встановлено привласнення за такою схемою більше 2 тонн пального. «Укрзалізниці» завдано понад 70 тисяч гривень збитків.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в Рівненській області ДСР НП України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Рівненська обласна прокуратура