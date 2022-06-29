Злочинна група привласнила ₴100 млн. під виглядом оформлення соцвиплат з ЄС

Печерською окружною прокуратурою міста Києва спільно з Департаментом кіберполіції НП України та слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві викрито злочинну групу, члени якої організували несанкціоноване втручання в роботу електронних банківських систем, в результаті чого шахрайським шляхом заволодівали грошовими коштами громадян України, які намагались отримати фінансову допомогу від країн Європейського союзу (ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинної групи у період дії воєнного стану створили ряд фейкових (фішингових) веб-ресурсів, які за своїм зовнішнім оформленням імітували офіційні урядові сайти України та Європейського Союзу. Через вказані інтернет-сайти громадянам України, які постраждали внаслідок військових дій на території України, пропонувалося отримати грошову допомогу від країн-членів Європейського Союзу.

Відвідувачі сайтів під час проходження процедури авторизації, необхідної для отримання виплат, заповнювали поле із реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги. Після цього зловмисники списували з їхніх банківських карток грошові кошти та розподіляли між собою.

Під час розслідування злочину правоохоронці встановили близько 5 тисяч потерпілих громадян України, яким завдано збитки на загальну суму близько 100 млн гривень.

За місцями проживання дев’ятьох осіб, причетних до шахрайської схеми, проведено обшуки, у ході яких вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти. З фігурантами провадження тривають слідчі дії.

На даний час роботу фішингових веб-ресурсів заблоковано, продовжується викриття всіх учасників злочинної схеми, а також вживаються заходи для арешту коштів на банківських рахунках встановлених фігурантів.

Зазначаємо, що у злочинній діяльності зловмисники використовували низку вебсайтів, перелік яких розміщено на офіційному сайті Київської міської прокуратури.

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Київська міська прокуратура