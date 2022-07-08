Злочинна група утримувала у трудовому рабстві 120 людей

За результатами досудового розслідування Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно шістьох учасників злочинної групи, які організували схему вербування соціально незахищених громадян для утримання їх у трудовому рабстві (ч. 3 ст. 149 КК України).

Учасники злочинної групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси вербували громадян, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання. Потерпілим обіцяли роботу на агропідприємстві у дніпропетровській області, зарплату від 3000 до 4000 грн. на місяць, безкоштовне житло та харчування. Натомість, людей розселяли у напіврозвалених будинках із абсолютно відсутніми умовами для проживання та змушували безоплатно працювати по 12-16 годин на добу на найтяжчих роботах. Також зловмисники обманним шляхом відбирали у потерпілих мобільні телефони та паспорта, а обіцяні гроші не виплачували. У разі спроби самовільно покинути агропідприємство людям погрожували фізичною розправою.

У межах слідства правоохоронці провели 18 обшуків, у тому числі за адресами агропідприємства та у будинках, де утримували людей. На момент обшуків на території агропідприємства у трудовому рабстві перебувало 120 осіб, які були визволені.

Осіб, які брали участь у злочинній схемі, затримали на місці у порядку ст. 208 КПК України.

Згідно з рішеннями суддів під час досудового розслідування усіх підозрюваних взято під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі від 454 тис. гривень до 3, 4 млн гривень.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура