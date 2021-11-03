Злочинна група виготовляла фіктивну COVID-документацію на ₴3 млн. щомісяця 

Фігуранти щомісяця виготовляли близько тисячі сертифікатів про вакцинацію та майже дві тисячі негативних ПЛР-тестів. Вартість одного сертифікату складала 40 євро, а негативний ПЛР-тест коштував 600 гривень. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно зі співробітниками СБУ викрили групу осіб у виготовленні фіктивних документів щодо проходження тесту на COVID-19 та міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. Документування діяльності зловмисників відбувалося за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що фігуранти підшукували «клієнтів» на території Львівської та Запорізької областей. Один міжнародний сертифікат коштував 40 євро, а негативний ПЛР-тест – 600 гривень. Підроблені COVID-документи «ділки» відправляли «клієнтам» через поштові відділення, а грошові кошти отримували на власні банківські картки.

2 листопада правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів у м. Львів. При проведенні слідчих дій слідчі та оперативники виявили і вилучили підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, бланки негативних ПЛР-тестів, чорнову бухгалтерію. Крім того, вилучені інші підроблені документи: запрошення на роботу за кордоном та довідки для державних органів влади. Також поліцейські вилучили поліграфічне обладнання, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.

Під час слідства правоохоронці встановили, що учасники угрупування щомісяця виготовляли близько тисячі сертифікатів про вакцинацію та майже дві тисячі негативних ПЛР-тестів. Така протиправна діяльність приносила їм дохід на суму понад 3 млн гривень.

Слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 1 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі. Тривають подальші процесуальні заходи для повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, що Нацполіція зареєструвала майже 870 кримінальних проваджень за фактами шахрайства та підробки COVID-документації — Ігор Клименко.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління Нацполіції України)