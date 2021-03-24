Злочинна група здійснювала незаконний випуск та обмін електронних грошей, заборонених на території України

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На незаконних оборудках зловмисники «заробили» близько 10 мільйонів гривень.

Вже встановлено, що зловмисники здійснювали випуск та обмін електронних грошей — сервісів електронних платежів Російської Федерації, заборонених на території України, зокрема «WebmoneyRUB», «QiwiРоссияRUB», «Яндекс.ДеньгиRUB».

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Зловмисники діяли за попередньою змовою та використовували реквізити фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, а також їх розрахункові рахунки.

Національна поліція України

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