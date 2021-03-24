Злочинна група здійснювала незаконний випуск та обмін електронних грошей, заборонених на території України
На незаконних оборудках зловмисники «заробили» близько 10 мільйонів гривень.
Вже встановлено, що зловмисники здійснювали випуск та обмін електронних грошей — сервісів електронних платежів Російської Федерації, заборонених на території України, зокрема «WebmoneyRUB», «QiwiРоссияRUB», «Яндекс.ДеньгиRUB».
Зловмисники діяли за попередньою змовою та використовували реквізити фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, а також їх розрахункові рахунки.Tweet