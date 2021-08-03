Злочинне угруповання нападало на іноземців у розважальних закладах Києва

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 10 особам за вчинення грабежів та розбійних нападів стосовно іноземних громадян (ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 КК України).

За даними слідства, група осіб діяла на території трьох розважальних закладів у центрі Києва.

Серед членів групи були офіціанти, які надавали іноземним громадянам, що відпочивали в закладах, рахунки із переліком замовлень та сумами, які були завищені у 5-10 разів.

У разі відмови іноземцями оплачувати рахунок, учасники злочинної групи запрошували їх у кімнату адміністратора, де, застосовуючи насильство та психологічний тиск, змушували оплачувати рахунки, а в разі відмови силою відбирали кошти, мобільні телефони та цінності.

Правоохоронці провели комплекс слідчих дій, під час яких затримали організатора групи – уродженця РФ, громадянина Ізраїлю, який перебуває у розшуку Інтерполу за фінансові махінації, а також громадян України і Азербайджану. Крім того, один з учасників групи виявися співробітником патрульної поліції Києва.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Також перевіряється причетність учасників злочинної групи до скоєння майже 150 нападів на іноземців з початку 2020 року.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі співробітниками Печерського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві та працівниками Департаменту міграційної поліції Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора