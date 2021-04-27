Злочинне угруповання викрили у інтернет-торгівлі фальсифікованими побутовими товарами

Фігуранти налагодили виробництво фальсифікованої продукції, яку продавали в Інтернеті, видаючи за оригінальну. В результаті правовласники зазнали понад 3 мільйони гривень збитків. Зловмисників викрили співробітники кіберполіції Львівщини спільно зі слідчими обласної поліції.

Схему виробництва фальсифікату налагодили четверо фігурантів віком 46-51 років. У цехах і складських приміщеннях вони незаконно виготовляли пральний порошок, шампуні та засоби для миття посуду. Продукцію фасували у тару з назвами відомих світових виробників. Далі фальсифікат під виглядом оригінальної продукції продавали на сайтах оголошень і через реалізаторів-гуртовиків. За попередніми підрахунками, правовласникам завдано понад 3 мільйони гривень збитків.

Правоохоронці провели обшуки за місцями виготовлення і зберігання фальсифікату на території Львівської, Рівненської та Волинської областей. Вилучено понад 45 тонн сировини, пакувальні матеріали та обладнання для виготовлення продукції. До проведення обшуків також залучили працівників батальйону поліції особливого призначення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України