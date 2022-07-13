Злочинній групі «чорних лісорубів» на Житомирщині загрожує ув’язнення

12 липня оголошено про підозру п’ятьом жителям Житомирщини, причетним до масштабної схеми розкрадання лісу в регіоні. Незаконно зрубані дерева оброблялись на приватній лісопильні організатора бізнесу та перетворювались на товар. Досудове розслідування триває.

Схему злочинного збагачення на нелегальній вирубці, обробці та збуті лісоматеріалів у лютому цього року викрили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Слідчого управління ГУНП Житомирщини за участі оперативників Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ та за процесуального керівництва обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що організатором нелегального прибуткового бізнесу став 29-річний житель області, приватний підприємець, який уже мав досвід у лісопереробній галузі і володів лісопильнею. Чоловік заручився підтримкою чотирьох знайомців. Один з них є працівником лісгоспу у Новоград-Волинському районі, троє інших – місцеві жителі, які зголосились брати участь у вигідних оборудках.

Відтак слідчі та оперативники задокументували нелегальну діяльність цього злочинного угруповання, яка тривала впродовж кількох місяців — з осені минулого року по лютий поточного. Підприємець, орієнтуючись на повідомлення працівника лісгоспу, координував дії інших членів групи. Незаконна вирубка лісових ділянок відбувалась в умовах конспіративності та із залученням необхідної для цього техніки. Сировина – а це колоди дерев різних порід – відвантажувались на ЗІЛи і перевозились на пилораму організатора. Після подальшої обробки лісоматеріали реалізовувались в якості товару.

У середині лютого правоохоронці провели санкціоновані слідчі дії на території лісопильні та вилучили докази протиправної діяльності. Серед таких необліковані понад 100 кубометрів кругляку та вже обробленої деревини на загальну суму майже 800 тисяч гривень. Окрім того, були вилучені вантажні транспортні засоби-маніпулятори марки ЗІЛ, чорнова документація та інші речі. Судом на це майно накладено арешт.

Після проведення необхідних процесуальних заходів та експертиз за погодженням з Житомирською обласною прокуратурою слідчі СУ ГУНП оголосили організатору та чотирьом членам злочинного угруповання підозри за статтями 27 (Види співучасників), 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК України.

За чинним законодавством незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що спричинили тяжкі наслідки, караються ув’язненням на строк від 5 до 7 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області