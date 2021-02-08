Злочинну групу колекторів викрили у шантажі та створенні порноконтенту із зображенням клієнтів-боржників

Фігуранти надавали кредитні послуги, а у разі несплати позики – шантажували клієнтів. Окрім погроз фізичною розправою, за допомогою фотомонтажу виготовляли протиправний контент за участі боржників. Правопорушникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Угруповання зловмисників викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.

Встановлено, що учасниками злочинної схеми були понад 30 осіб. Фігуранти створили дві фінансові компанії, що надавали кредити. В штаті компаній були і колектори, які займалися шантажем клієнтів-боржників. Зловмисники за допомогою фоторедакторів виготовляли порнографічний контент із зображенням позичальників або їхніх родичів. Далі – погрожували розповсюдити такі матеріали та вчинити фізичну розправу.

За попередніми підрахунками, зловмисники здійснили більше 360 тисяч погроз громадянам із різних регіонів України.

Працівники поліції провели 50 обшуків в офісах компаній, квартирах та автомобілях фігурантів. За результатами вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, серверне обладнання та «чорнові» записи. Обшуки одночасно проходили на території Київської, Харківської, Вінницької, Сумської областей та у столиці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Департамент кіберполіції Національної поліції України