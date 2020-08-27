Злочинну групу судитимуть за напад та позбавлення волі іноземців

Затримали зловмисників у грудні минулого року. Лідером угруповання виявився депутат селищної ради.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинуваченим може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

Під час документування злочинної діяльності угруповання правоохоронці встановили, що її організатором виявився депутат однієї із селищних рад.

Її учасники напали на родину іноземних туристів, відібрали 7 тисяч доларів США, документи, одяг та мобільні телефони.

Аби громадяни не звернулися в поліцію після розбійного нападу, їх силою відвезли до підвального приміщення та утримували проти їхньої волі. Серед «заручників» були й двоє малолітніх дітей.

Національна поліція України