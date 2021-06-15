Злочинну групу викрито у незаконному виготовленні та збуті пального

Зловмисники вводили в оману здебільшого аграріїв та фермерів і збували їм незаконно виготовлене пальне неналежної якості. Таким чином учасники групи легалізовували майно (нафтопродукти), отримане злочинним шляхом. Тепер їм може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора задокументували злочинну діяльність організованої групи. Встановлено, що її учасники зорганізувалися в стійке злочинне об’єднання для вчинення низки злочинів, зокрема незаконного виготовлення пального та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Група діяла в період із 2020 по червень 2021 року. До її складу увійшли мешканці Черкаської та Харківської областей віком від 35-ти до 51-го років. Переслідуючи корисливу мету отримання прибутку, зловмисники здійснювали незаконне виготовлення та реалізацію паливно-мастильних матеріалів. Вони вводили в оману фізичних та юридичних осіб, здебільшого аграріїв та фермерів, і під приводом реалізації нафтопродуктів належної якості збували матеріали, якість яких не відповідала вимогам ДСТУ. Отримані від учинення цих дій кошти привласнювали, розпоряджаючись ними на власний розсуд.

Під час документування злочинної діяльності правоохоронні провели 18 обшуків на території Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей. Для проведення слідчих заходів було задіяно понад 100 правоохоронців.

У ході обшуків виявлено обладнання для масового виробництва пального, що дозволяло зловмисникам переробляти понад 24 тонни нафти за добу. Також вилучено близько 12 тонн незаконно виготовленої продукції, її зразки, гроші та документи, за допомогою яких легалізовувався незаконний збут неякісного пального.

На даний час призначено та тривають експертизи нафтопродуктів, а також проводяться інші необхідні процесуальні дії.

Зловмисникам інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч.3 ст. 209 ККУ (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Учасникам групи може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України

за матеріалами Головного слідчого управління