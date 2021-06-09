Злочинці переправляли до ЄС нелегалів – вихідців з країн з підвищеною терористичною загрозою

Служба безпеки України виявила і блокувала канал нелегальної міграції до країн ЄС вихідців з Південної Азії. За оперативною інформацією, серед іноземців були громадяни з країн з підвищеною терористичною загрозою.

За даними слідства, учасниками міжрегіональної злочинної групи були мешканці Закарпатської, Київської та Чернівецької областей. Вони налагодили схему незаконного переправлення іноземців поза встановленими пунктами пропуску, через ділянки «зеленого» кордону. До групи залучили вихідця із Афганістану, який підшукував «клієнтів» і переправляв їх в Україну. Вартість «послуги» з переміщення нелегалів становила від $3 до 6 тис. з людини.

Встановлено, що протиправна схема діяла з листопада минулого року. У ході досудового розслідування правоохоронці документували діяльність злочинців і попередили 6 спроб зловмисників нелегально переправити через державний кордон майже 20 іноземців. Деяких з нелегальних мігрантів уже депортовано з України.

У межах кримінального провадження проведено низку обшуків за місцями проживання фігурантів. Двом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Викриття схеми проводило Управління СБ України у Закарпатській області спільно з ГУ НП у Закарпатській області, Мукачівським прикордонним загоном під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

СБУ