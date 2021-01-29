Злочинцю загрожує до десяти років за гратами за напад на продавчиню магазину

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно раніше судимого мешканця Київщини, за фактом розбійного нападу (ч.2 ст.187 КК України).

За даними слідства, 27 грудня минулого року, у селі Крюківщина Києво-Святошинського району 35-річний зловмисник напав на продавчиню місцевого магазину — наніс удари палицею по голові та відкрито викрав гроші у сумі майже 3 тис. грн із каси крамниці. Після скоєного нападник втік з награбованим.

На даний час досудове розслідування у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури