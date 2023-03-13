Злочинна група фальсифікаторів організувала виробництво неякісних глушників до зброї

Фігуранти реалізовували пристрої для безшумної стрільби під українським брендом. Продукція не відповідала технічним стандартам: під час її використання погіршувалася точність стрільби та навіть зафіксовані випадки розриву. На скарги від покупців підпільні виробники не звертали увагу. Аналогічні скарги надходили і до офіційного виробника.

Організатора та причетних до підпільного виробництва осіб встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими обласної поліції. Правоохоронці встановили, що на території Львова організатор та ще троє його спільників облаштували приміщення під виробництво глушників до зброї, які реалізовували під українським брендом через інтернет-магазини із зазначенням хибних характеристик товару. Також налагодили мережу збуту товару фізичним та юридичним особам.

Надалі глушники потрапляли на фронт, де їх використання під час ведення бойових дій погіршувало точність стрільби та навіть призводило до розриву. На скарги від покупців підпільні виробники не звертали увагу. Аналогічні скарги надходили й до офіційного виробника, який звернувся до правоохоронців.

В ході проведення оперативних заходів поліцейські задокументували факти продажу неякісних глушників та у вересні минулого року провели санкціоновані обшуки. Вилучили майже 200 глушників різного типу, комплектуючі до них, автомат «Калашникова», автомобіль, майже 100 тисяч гривень та документи про грошові перекази.

Після проведення комплексу процесуальних заходів та зібраної доказової бази організатору, співорганізатору та двом спільникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 177 (Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України