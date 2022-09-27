Злочинна група організувала незаконне проведення азартних ігор в райцентрі Запорізької області

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру 4-м членам організованого злочинного угрупування за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор без відповідної ліцензії (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Наразі вони оголошені в розшук, оскільки переховуються від слідства.

За даними слідства, 43-річний чоловік, залучивши ще трьох своїх знайомих, організував підпільний гральний бізнес у одному із міст Запорізької області. З цією метою вони орендували у центрі населеного пункту приміщення, в якому розмістили відповідне обладнання зі встановленим програмним забезпеченням. Азартні ігри здебільшого проводились на гральних автоматах. Місячна виручка від незаконної діяльності складала до 300 тис. грн.

Роботу ігрового закладу припинили правоохоронці, провівши низку обшуків. Ними вилучено більше 15 одиниць гральної техніки, грошові кошти та інші докази незаконної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура