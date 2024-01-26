Злочинна група розікрала понад 8 000 000 гривень грантових коштів на закупівлі управлінських послуг

Ці кошти були виділені Україні Румунією на управлінські послуги та мали надаватися в рамках спільного проєкту щодо реконструкції каналізаційних мереж та влаштування резервного трубопроводу у місті Ізмаїл. Трьом фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області та оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області встановили, що зловмисники заволоділи грантовими коштами, що виділялися в рамках спільного проєкту на управлінські послуги.

У жовтні минулого року слідчі повідомили про підозру директору одного з комунальних підприємств Ізмаїльської міської ради – менеджеру проєкту. Він розробив та впродовж чотирьох років реалізував злочинний план щодо заволодіння грантовими коштами. Для цього використав комерційну структуру, яку сам і заснував 10 років тому, а потім передав на правах власності іншій підконтрольній йому особі.

Саме ця структура в ході реалізації міжнародної програми повинна була надавати управлінські послуги – координацію проєкту, складання звітів про хід виконаних робіт, розробку плану моніторингу проєкту та його реалізації, розробку плану по управлінню ризиками.

Починаючи з 2019 року, підконтрольні фігуранту особи складали неправдиві акти про нібито надані послуги по управлінню державним проєктом. А сам фігурант, як офіційний менеджер проєкту від органів місцевої влади, затверджував фіктивні документи. За такою схемою на рахунки комерційної структуру було перераховано понад 8 000 000 гривень.

«В ході подальшого розслідування отримали докази причетності до даного злочину ще двох осіб – директорок комерційної структури», – розповів старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області Олександр Січкар. Наразі трьом фігурантам кримінального провадження повідомили про підозру:

– ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підробленні вчинене вчиненого за попередньою змовою групою осіб),

– ч. 3 та 4 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Одеської області